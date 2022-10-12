في السياسة والطاقة والاقتصاد.. دبلوماسي روسي: موسكو تهدف لتعزيز سيادة الدول الأفريقية

أكد رئيس الأمانة العامة لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا أوليج أوزيروف اليوم الأربعاء أن روسيا تهدف لتعزيز سيادة دول قارة أفريقيا في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة .

جاء ذلك في كلمته خلال المنتدى الدولي الخامس لأسبوع الطاقة الروسي، قائلا " إن روسيا على عكس الدول الغربية لا تنظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها قاعدة للمواد الخام"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية .

وأضاف الدبلوماسي الروسي "نعتقد أن مهمة روسيا والدول الأفريقية هي العمل على تعزيز السيادة الأفريقية في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة، وهو ما يعني تشكيل منشآت مستقلة ليس فقط فيما يتعلق بإنتاج موارد الطاقة ولكن أيضا في معالجتها بشكل محلي".