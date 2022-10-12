طلب إحاطة لوزيرى الرى والتنمية المحلية عن ظاهرة الاعتداء على حرمة النيل

قال الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى للشئون الخارجية إن وزارة الرى والموارد المائية فى عهود جميع وزراء الرى السابقين وعلى مدى عقود طويلة كانت على فترات متعددة تصدر بيانات اعلامية بصفة مستمرة عن شن حملات لازالة التعديات على نهر النيل وأمس تحديداً اصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه شن حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "دمياط"، حيث تم إزالة 20 مخالفة على النهر ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 79 ألف و 14 مخالفة منذ يناير 2015.

وتساءل “ البياضى “ فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً: ”متى تنتهى ظاهرة الاعتداء على نهر النيل؟ وأين دور المحافظين الذين يمر نهر النيل داخل محافظاتهم فى الحفاظ على نهر النيل والتصدى بكل حسم وقوة لظاهرة التعديات الفجة على نهر النيل؟”.

وطالب الدكتور فريدى البياضى بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع جدول زمني تحدد فيه سياساتها وخططها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب فى الاعتداء الصارخ على شريان الحياة فى مصر فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه.

وأكد أن حماية نهر النيل ليس من مسئولية وزارة الرى والموارد المائية فقط وإنما العبء الأكبر فى حماية نهر النيل يقع على عاتق المحافظين .

كما طالب الدكتور فريدى البياضى من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والرى والتنمية المحلية مع استدعاء وزيرى الرى والموارد المائية والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته .