وزير المالية النيوزيلندي: بلادنا تحولت لاستقلال الطاقة من خلال استثماراتنا في تغير المناخ

وضعنا قوي لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية

قال نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي ووزير المالية هون جرانت روبرتسون إن بلاده في وضع قوي للتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية المتزايدة وهو ما أبرزه أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم.

جاء ذلك على الموقع الرسمي للحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء وأضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر تظهر تباطؤ النمو العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023 من 3.2٪ هذا العام، وأن يصل التضخم العالمي إلى ذروته بالقرب من 9٪ هذا العام وتوقف النمو في الاقتصادات الرئيسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ومن المتوقع أن ينكمش أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي هذا العام أو العام المقبل.

وذكر الوزير أن نيوزيلندا تواجه هذه الفترة من الاضطراب العالمي مع اقتصاد أكبر مما الفترة التي سبقت كوفيد-19، وتقترب من معدل بطالة منخفض بشكل قياسي وديون حكومية منخفضة وعجز أقل مما كان متوقعا، لقد خرجنا من أزمة كورونا في وضع أقوى مما كنا عليه بعد الأزمة المالية العالمية، واستراتيجيتنا لإعادة الاتصال تجلب السياح وفرصًا جديدة لمصدرينا .

وقال الوزير إن "نقاط القوة هذه تعني أنه يمكننا تحمل الانكماش العالمي، بينما نكون قادرين على إبقاء الديون تحت السيطرة واستهداف الاستثمارات في الأمور الأكثر أهمية للنيوزيلنديين ، مثل بناء المستشفيات والفصول الدراسية ومعالجة النقص في المساكن.

وتابع "في الوقت الذي يمكننا فيه أن نكون متفائلين بشأن وضع نيوزيلندا والفرص المتاحة لاقتصادنا، نحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن كيفية تأمين اقتصادنا في مواجهة هذا الاضطراب العالمي. والحصول على مزيد من الديون لتمويل التخفيضات الضريبية من أجل أغنى اغنياء نيوزيلندا من شأنه أن يقوض هذا الموقف، كما رأينا مؤخرًا في المملكة المتحدة.

وأوصى صندوق النقد الدولي بأنه بالنسبة للبلدان التي يتراجع فيها الوباء، بأن الوقت قد حان لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية. كما أوصى بأن تكون السياسة المالية لدعم الناس من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة العالمية مؤقتة وأن تستهدف أكثر الناس احتياجا.

وقال جرانت روبرتسون: "يسلط التقرير الضوء أيضًا على أهمية تحول نيوزيلندا نحو استقلال الطاقة من خلال استثماراتنا في تغير المناخ، في الوقت الذي تحذر فيه التوقعات الصادرة في أكتوبر من أن أزمة الطاقة في أوروبا لن تكون صدمة مؤقتة".

وسيحضر جرانت روبرتسون الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في واشنطن. ويتضمن جدول أعماله اجتماعات مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ونظرائه في وزراء المالية لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي.