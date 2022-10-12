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أخبار البلد

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبي تؤكد دور مصر المحوري والقيادي بالشرق الأوسط

صدى البلد

أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبي برئاسة ديميتريس ديميترياديس، رئيس قسم العلاقات الخارجية، دور مصر المحوري والريادي في منطقة الشرق الأوسط ،وأن استقرارها، من استقرار المنطقة.

وأكدت اللجنة الدعم والمساندة للدولة المصرية في خططها نحو الاستقرار والتنمية رغم التحديات العالمية، مشيرة إلى إستعدادتها الجارية لعقد القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية السنوية لعام 2023 في مصر، بمدينة الإسكندرية، لبحث "سياسات واستراتيجيات الطاقة في منطقة الأورو متوسطية".

وأعربت اللجنة عن تطلعها المشاركة والتعاون مع وزارة القوى العاملة ،ضمن الوزارات والجهات المعنية في مصر بشأن هذه القمة.

في مستهل اللقاء الذي عقد بديوان عام القوي العاملة ونيابة عن وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، بأعضاء الوفد، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع اللجنة ،في الأهداف المشتركة ،وخاصة في مجالات "تحول الطاقة"،تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27  ،والذي سيتم عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمر المقبل ، ومع سياسات الدولة المصرية للتحول للاخضر للحفاظ على البيئة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية ، أن وزارة القوى العاملة تقوم بأنشطة عديدة في خدمة ملف وقضايا العمل منها: "السلامة والصحة المهنية" و"التدريب التشغيل" ،وحوكمة الرقابة على كافة المنشآت التى يعمل بها عمال للاستمرار في توفير العمل اللائق.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير أنظمة التفتيش الخاصة بها لضمان استمرار امتثال المنشآت على مستوى القطاع الخاص والحكومى لمعايير العمل الدولية فى مختلف القطاعات، كاشفة عن  الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل التحديات والأزمات التي يمر بها  العالم حاليا ، ونجاح الدولة المصرية بمواجهة تلك التحديات والمضي قدما نحو استكمال عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه أوضح أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني؛ ان الوزارة تمتلك العديد من مراكز التدريب المهنى لتدريب وتأهيل الشباب ،منها الثابت والمتنقل ، واستحداث العديد من المهن الخاصة بالتحول بالطاقة مثل استخدام الطاقة الشمسية في صيانة التبريد والتكييف،فى محافظات الصعيد .

 كما تستعد الوزارة حالياً للمشاركة فى قمة المناخ COP27  ،وتجهيز وحدات تدريب خاصة على مهنة التبريد والتكييف وفق أحدث الأساليب تعمل كلياً بالطاقة الشمسية .
وفي كلمته أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبي ديميتريس ديميترياديس، أن الهدف من المؤتمر الذى سيتم عقده فى الإسكندرية بمشاركة الحكومة المصرية بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والسفارة المصرية فى بروكسل الاستخدام الامثل للطاقة، ويشارك فيه  الوزارات المعنية بهذا الشأن.

وأشار إلى ان الوفد الدولي كان حريصاً  على لقاء كافة الأطراف ومنها وزارة القوى العاملة والتعرف على رؤيتها ومقترحاتها حول هذا الشأن،مثمناً دور وأهمية الدولة المصرية في هذا المجال ، مشيداً بخطواتها الثابتة نحو التنمية وبناء "الجمهورية الجديدة" .

حضر اللقاء، من جانب وفد الاتحاد الأوروبي: إيوانيس فارداكاستانيس  رئيس لجنة المتابعة الأورومتوسطية، وماريا هيلينا دي فيليب ليتونن عضو مكتب قسم العلاقات الخارجية،  وتوماس واجنسونر عضو مكتب قسم العلاقات الخارجية، وأندرياس بيرجر  مسؤول برنامج أوروميد، وحضر اللقاء من جانب الوزارة رشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية ، وعبير فؤاد مدير إدارة معلومات سوق العمل، وياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهني.

 

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