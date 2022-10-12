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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أكاديمي متخصص : 60% من مشكلاتنا البيئية أساسها عادات

صدى البلد

أكدت هدى هلال مدير وحدة التحول الأخضر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن 60% من مشكلاتنا البيئية للبصمة الكربونية أساسها عادات ، وان  العائد الاقتصادي هو ما يحصل عليه الفرد من مقابل إنتاج واعادة تدوير السلع والخدمات المفهوم الاجرائي للعائد الاقتصادي، و هو عبارة عن فائدة أو ربح يعود على المرأة المستفيدة من المشروع، مؤكدة أن العائد إما أن يكون ماديا يقاس كميا بواسطة ما يحققه المشروع من دخل

وأشارت د هدى  خلال كلمتها بجلسة العائد الاقتصادي للمرأة من اعادة تدوير المخلفات فى المؤتمر الدولى للإدارة الذكية للمخلفات، تحت شعار الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صافى الانبعاث الصغرى" ، برئاسة الدكتورة منى فؤاد، والمنعقد لليوم التانى تحت رعاية وزارة البيئة، والزراعة والتموين وشيخ الأزهر ، أن الفائدة بالنسبة للمستفيدين من المشروعات يستخدم في بحوث التقويم بوجه عام ، وبحوث تقويم المشروعات الاجتماعية بوجه خاص.


ورصدت الدكتورة هدى عدد من الطرق التى يتحقق من خلالها العائد الاقتصادي ، وهى  تنمية قدرة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي على التوجيه الجيد والتوعية والتعريف بعملية إعادة تدوير المخلفات و عمل مشروعات تدر عائد اقتصادي لضمان استمرارية مشروعات تدوير المخلفات وتحقيق العائد الاقتصادي ، ثم  تنمية قدرة المراة العاملة في القطاع غير الرسمي على تحسين جودة التاج مشروعاتهن الحرفية ، واخيرا تنمية قدرة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي على تسويق التاج مشروعاتهن الحرفية

جدير بالذكر أن  اعادة التدوير المخلفات هى عبارة  عن جمع المواد المستخدمة، ثم تحويلها إلى مواد خام، ثم إعادة إنتاجها لتصبح مواد قابلة للاستهلاك مجدداً، ويمكن أن يشمل مفهوم إعادة التدوير أي شيء قديم يمكن استخدامه من جديد، وبمعنى آخر هو عملية يتم من خلالها الاستفادة من المواد غير الصالحة والتي تعد نفايات وإدخالها في عمليات الإنتاج والتصنيع الجديدة.

قمة المناخ ، تغير المناخ، إعادة تدوير الطعام، إهدار الطعام، هدر الطعام، الإدارة الذكية للمخلفات

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