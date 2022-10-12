بث مباشر الآن .. الأهلي ضد الجهراء الكويتي في ربع نهائي بطولة السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، في تمام الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، مع الجهراء الكويتي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية التي تقام في الكويت.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا، ويسعى رجال سلة الأهلي لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز واستكمال مشوار الاحتفاظ باللقب.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد أستهل مشواره في البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، ثم تغلب على الغرافة القطري بنتيجة 108-59 ، قبل أن يفوز على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71 ليتصدر مجموعته ويتأهل الى دور الـ16، ثم تغلب على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76.



وتضم قائمة فريق رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

بث مباشر الآن.. الأهلي ضد الجهراء الكويتي في ربع نهائي البطولة العربية للسلة