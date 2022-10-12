عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفنانة يسرا اللوزي تدعم مدارس التعليم المجتمعي بمركز طامية بالفيوم

الفنانة يسرا اللوزى
الفنانة يسرا اللوزى أثناء زيارتها مدارس الفيوم

زارت الفنانة يسرا اللوزي مدارس التعليم المجتمعي بمركز طامية ، بحضور محمود هيبة مدير عام  إدارة طامية التعليمية ، و سمية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، و نادى شعبان أبوبكر  رئيس قسم التعليم المجتمعي بطامية.

قامت اللوزى  بزيارة مجمع التوحيد بقرية كوبري بيومي بالمظاطلي بطامية ، ويضم عدد 7 مدارس للتعليم المجتمعي ( 4 مدارس تابعة لمصر الخير ، وعدد 3 مدارس تابعة لجمعية كلنا مع بعض)

وقدم طالبات التعليم المجتمعي ، عدد من العروض ، والأناشيد الوطنية ، والأنشطة والفقرات الفنية، والتى أشاد بها الحضور.

و تقدمت الدكتورة أماني قرني مدير  عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لمؤسسات المجتمع المدني ، وذلك للمساهمة في دعم المدارس المجتمعية بمحافظة الفيوم .

من المعروف أن الفنانة يسرا محمود اللوزي (مواليد 8 أغسطس 1985 –) وهي ممثلة مصرية بدأت التمثيل علي مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما كانت طالبة، ولكن جاءت فرصتها الأولي للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه إسكندرية - نيويورك في عام 2004. سنة تلو الأخرى، أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها: قبلات مسروقة، وبالألوان الطبيعية، وهليوبوليس، وميكروفون، المركب كما شاركت في بطولة مسلسلات مثل: خاص جدًا، وخطوط حمراء، وفيرتيجو، ودهشة.

62 لاعبا شاركوا في بطولة تعليم الفيوم للدراجات

 

وكيل تعليم الفيوم تطالب برصد حالة المباني المدرسية

 

311620099_1826892584325883_8522708749006180952_n
311620099_1826892584325883_8522708749006180952_n
310494489_1826892410992567_370799765310394698_n
310494489_1826892410992567_370799765310394698_n
311322886_1826892264325915_6741665167238218228_n
311322886_1826892264325915_6741665167238218228_n
311354016_1826892040992604_8175961345725325910_n
311354016_1826892040992604_8175961345725325910_n
311365222_1826892340992574_9171683137835341577_n
311365222_1826892340992574_9171683137835341577_n
311413028_1826892720992536_9111025765610546532_n
311413028_1826892720992536_9111025765610546532_n
311423219_1826892220992586_523011697214274941_n
311423219_1826892220992586_523011697214274941_n
311450902_1826892307659244_188722720305032043_n
311450902_1826892307659244_188722720305032043_n
311492923_1826892510992557_2446717183552339237_n
311492923_1826892510992557_2446717183552339237_n
311497862_1826892457659229_1243720568868264616_n
311497862_1826892457659229_1243720568868264616_n
الفيوم اخبار التعليم التعليم المجتمعي الفنانة يسرا اللوزى مركز طامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

الحكومة تحدد حالتين يحظر التصالح معهما في قانون تقنين مخالفات البناء 

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بسبب تصرفات بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

11 حالة جديدة .. الحكومة تلغي محظورات البناء بالقانون السابق

فضائح كبيرة .. بايدن يعلق على جرائم نجله ومشاكله القانونية

آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

هل يحضر بوتين قمة العشرين .. الكرملين يكشف تفاصيل جديدة

للمرة الثانية بجهات الدولة | النيابة الإدارية : انتخابات الموسيقيين بالتصويت الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

فيديو

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

تفاصيل رحلة عمرة تبدأ من 4400 جنيه للمصريين .. طرق التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ