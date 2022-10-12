الفنانة يسرا اللوزي تدعم مدارس التعليم المجتمعي بمركز طامية بالفيوم

زارت الفنانة يسرا اللوزي مدارس التعليم المجتمعي بمركز طامية ، بحضور محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية ، و سمية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، و نادى شعبان أبوبكر رئيس قسم التعليم المجتمعي بطامية.
قامت اللوزى بزيارة مجمع التوحيد بقرية كوبري بيومي بالمظاطلي بطامية ، ويضم عدد 7 مدارس للتعليم المجتمعي ( 4 مدارس تابعة لمصر الخير ، وعدد 3 مدارس تابعة لجمعية كلنا مع بعض)
وقدم طالبات التعليم المجتمعي ، عدد من العروض ، والأناشيد الوطنية ، والأنشطة والفقرات الفنية، والتى أشاد بها الحضور.
و تقدمت الدكتورة أماني قرني مدير عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لمؤسسات المجتمع المدني ، وذلك للمساهمة في دعم المدارس المجتمعية بمحافظة الفيوم .
من المعروف أن الفنانة يسرا محمود اللوزي (مواليد 8 أغسطس 1985 –) وهي ممثلة مصرية بدأت التمثيل علي مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما كانت طالبة، ولكن جاءت فرصتها الأولي للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه إسكندرية - نيويورك في عام 2004. سنة تلو الأخرى، أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها: قبلات مسروقة، وبالألوان الطبيعية، وهليوبوليس، وميكروفون، المركب كما شاركت في بطولة مسلسلات مثل: خاص جدًا، وخطوط حمراء، وفيرتيجو، ودهشة.