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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داليا عبد الوهاب .. عميدة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف

جامعة الازهر
جامعة الازهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة داليا خيري عبد الوهاب عبد الهادي، عميدة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، بعد تقدم عميد الكلية السابق باعتذار رسمي نظرا لظروف صحية. 

وتدرجت عميدة الكلية الجديدة، في التعليم حتى وصلت لدرجة أستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، ثم انتدبت للقيام بعمل وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب في شهر أكتوبر 2021م.

وفي نوفمبر 2021م صدر قرار بتكليفها عميدة لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم صدر قرار بتكليفها للقيام بعمل عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر الدقهلية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية

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