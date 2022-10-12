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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف ..10 معلومات عن مركز التحكم القومى للكهرباء بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة تم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية ،ويأتى المشروع ضمن توجيهات الرئيس لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وتأكيداً لاهتمام القطاع بالتوسع فى التحول الرقمي 

 ونوضح في هذا التقرير أهم 10 معلومات عن مركز التحكم بالعاصمة الإدارية .

1- المشروع له أهمية كبرى فى مواكبة خطة الحكومة للتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.

2- التكلفة الاستثمارية تبلغ حوالي 840 مليون جنيه مصري تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان .

3-يهدف المشروع الى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي  228 محطة منها  72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية

 4- كما يقوم المركز بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة  لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية و المحطات البخارية وضمان التشغيل الآمن والاقتصادي لجميع الوحدات 

5-مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان ) .

 6-عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .

7- مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .

 8- تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع  سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الإقليمي ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية

9-يتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا .

 
10-ينفذ المشروع التحالف المكون من شركة ألمانيا وسيمنز مصر وحسن علام  والمكتب الاستشاري العالمي الفرنسي Electricite De France (EDF) المسئول عن وضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع .

 

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