بالصفقات الحديثة .. تعرف على قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد

كشف نادي بيراميدز ، عن قائمته المحلية للموسم الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، بعد الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرا لدعم صفوفه في ظل مشاركات متعددة بالدوري والكأس وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشملت القائمة المحلية الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ١ - شريف إكرامي ٢٢ - أحمد دعدور ٢٥ - يوسف نادر ٣١

خط الدفاع: أحمد سامي ٤ - علي جبر ٥ - أسامة جلال ٦ - محمد الشيبي ١٥ - محمد حمدي ٢١ - أحمد فتحي ٢٤ - كريم حافظ ٢٩ - عبد الرحمن صميدة ٣٩ - يوسف شعبان ٣٨ - عبد الرحمن جودة ٤٤

خط الوسط: إبراهيم توريه ٧ - إسلام عيسى ٨ - رمضان صبحي ١٠ - مصطفى فتحي ١١ - محمود عيد العاطي دونجا ١٣ - محمد صادق ١٤ - هشام محمد ١٧ - وليد الكرتي ١٨ - عبد الله السعيد ١٩ - عبد الله مجدي ٢٠ - إبراهيم عادل ٣٠ - محمود صابر ٣٣ - يوسف العربي ٣٤

خط الهجوم: محمود وادي ٩ - فخري لاكاي ٢٣ - دودو الجباس ٢٦ - فخر الدين بن يوسف ٢٨