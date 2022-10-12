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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشكوك في أمرها| بلاغ للنائب العام ضد سيد عبدالحفيظ بسبب دكتوراه فخرية

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

تقدم محمد حامد سالم المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ بشخصه وبصفته مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بعدما نشرت المواقع الإخبارية الإلكترونية أخبارًا مفادها حصول المُبلغ ضده على الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلفورد الأمريكية، وتداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي هذا الخبر.

وأوضح المحامي في بلاغه أن جامعة ديلفورد الأمريكية مشكوك في أمرها والشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية التي تمنحها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبمثابة شهادات دكتوراه وهمية ومزيفة ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه إذا ما ثبت صحة ما تم نشره للناس دون تمييز على المواقع الإلكترونية داخل مصر من حصول المُبلغ ضده على هذه الدكتوراه الفخرية الزائفة والوهمية كونها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فإننا نكون أمام عدة جرائم قد ارتكبها المبلغ ضده، أهمها تضليل الرأي العام ونشر أخبار كاذبة وانتحال صفة دكتور بالمخالفة للقانون، والترويج لجامعة شهاداتها ودرجاتها التي تمنحها غير معتمدة رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات.

واستكمل المحامي: ينبغي فتح التحقيق في الواقعة، واستدعاء المبلغ ضده والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، وإلزامه بتقديم أصل شهادة الدكتوراه الفخرية موضوع البلاغ لفحصها والاستعلام رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات عن حقيقة تلك الشهادة ومدى اعتمادها من عدمه، وهل تم الحصول عليها بمقابل مادي من الجامعة من عدمه، وما هو الدافع لدى الجامعة المذكورة لمنح الشهادة للمبلغ ضده والهدف من ذلك، وهل يستحق المبلغ ضده لقب دكتور من عدمه، وهل هناك شبهة تربح وترويج من المبلغ ضده للجامعة المذكورة حتى يتحقق لها دعاية داخل مصر وتنصب على البسطاء الذي يراودهم حلم الاتصاف بلقب دكتور، كون أن المبلغ ضده شخصية عامة والمفترض أنه قدوة للشباب وجماهير كرة القدم الغفيرة.

واختتم البلاغ: التالي قد يتطرق البلاغ الماثل إلى جرائم أخرى كالنصب والتزوير وغيرها، حسبما تسفر عنه التحقيقات،  وبناء عليه أرجو فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده، ومن اشتركوا معه مما تسفر عنهم التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونًا وإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة.

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