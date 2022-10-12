حمد الوارد: عودة منتخب مصر لرفع الأثقال للبطولات العالمية أسعدنا جميعا

قال اللاعب حمد الوارد ، نجم منتخب قطر السابق لرفع الأثقال، إن عودة منتخب مصر لرفع الاثقال للمشاركة في البطولات الدولية ، خاصة فى بطولة العالم القادمة المقرر اقامتها في ديسمبر القادم بكولومبيا ، يعد خبر سعيد للغاية ،اسعد الجميع المهتمين برفع الأثقال متمنياً لمنتخب الفراعنة عوده حميده في حصد الألقاب القارية والدولية والاولمبية.

وأوضح " الوارد" خلال مداخلة هاتفية ، أن هناك استعدادات خاصة للمنتخب القطري لرفع الأثقال لبطولة العالم القادمة المقرر اقامتها في ديسمبر القادم بكولومبيا ، مشيرا الى "، أنة لدنيا طموح كبير في تحقيق اكثر من ميدالية ببطولة العالم لرفع الأثقال حتى يتسنى المشاركة في أكثر من لاعب بالاولمبياد القادمه باريس 2024 .

وتابع :" لدينا امل كبير في تحقيق لاعبنا الأولمبي الرباع القطري الشاب فارس إبراهيم حسونة، في تحقيق نفس الإنجاز السابق بالفوز بميدالية ذهبية حيث حقق رقمًا قياسيًا أولمبيًا قدره 402 كيلوجرامات ليفوز بذهبية الرجال البالغ وزنها 96 كيلوجرام في أولمبياد طوكيو 2020".

ولفت "حمد الوارد نجم القطري السابق لرفع الاثقال" الي،أن الرباع "حسونة" رفع 177 كيلوغرامًا في الخطف، ثم سجل رقمًا قياسيًا أولمبيًا في النطر مع وزن 225 كيلوغرامًا بشكل عام، أنهى اللاعب القطري برصيد إجمالي 402 كيلوغرامات، ليسجل رقمه الأولمبي الثاني.

وأشار " الوارد" الى ، أن هناك خططا مستقبلية لصناعة أبطال آخرين، من أجل تطوير الرياضة ورفع علم قطر في البطولات القارية والدولية، وكذلك في البنية التحتية في الاستادات والملاعب خاصة وان الدولة تستضيف كأس العالم لكرة القدم وبنظرة جديدة التنمية المستدامة لتلك الملاعب.

وأكمل ، أن قطر ستنظم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم التي تستضيفها المنطقة لأول مرة في تاريخها، وأن قطر على أتم الاستعداد لاستضافة الحدث العالمي، مؤكدا أن العالم سيكون متحداً خلال شهر كأس العالم، فالقطريون يعدون لحدث فريد من نوعه في استضافة أكثر من مليوني رياضي سيتابعون مباريات البطولة والذي يعد الحدث الأضخم في العالم ويتم الاستعداد على أكمل وجه في الوقت الحالي سواء بالاستعانة بأمن متخصص في تأمين المباريات الكبيرة في العالم، وكذلك بالاستعانة بشركات أمن من الدول العربية.