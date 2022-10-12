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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماتت وابنها في حضنها .. تفاصيل مصرع أسرة كاملة أسفل قطار بسوهاج

قطار
قطار

حادث مأساوي، شهده مركز طهطا في محافظة سوهاج، لآسرة كاملة مكونة من 4 أفراد بينهم رضيع لا يتعدى عمره عامين، لقوا جميعاً حتفهم على المزلقان الأوسط تحت عجلات القطار، في منظر تقشعر منه الأبدان وتبكي له القلوب قبل الأعين.

بداية الحادث عندما خرجت الأسرة لقضاء بعض متطلباتهم والذهاب إلى دكتور للإطمئنان على صحة الجدة صاحبة الـ 70 عاماً، وبعد الوصول إلى المزلقان الأوسط  لم تسمع الأسرة أصوات أجراس الإنذار يدق، وأثناء قيامهم بعبور شريط السكة الحديد، تفاجأ الجميع بوجود قطار مسرع، لتلقى الأسرة حتفها جميعاً تحت عجلات القطار، وتتناثر جثثهم أشلاء.

الأم تحتضن ابنها الرضيع 

صدى البلد التقى شهود العيان لمعرفة تفاصيل الحادث، في البداية قالت فواكه السيد، إحدى بائعات الخضروات أمام المزلقان الأوسط بمركز طهطا: "كان المنظر يخوف ربنا يكفينا الشر.. كانوا أشلاء بيجمعوا فيهم من كل حتة شوية.. كانت الأم يا حبة قلبي واخدة ابنها في حضنها، يا عيني عليهم يفطروا قلب القاسي الظالم والله".

وأوضحت فواكه السيد، أن هناك سيدة كانت تحضن رضيعها وتم استخراج جثمانيهما سويًا، وكان مشهد رؤيتهما بهذا الحال يُقشعِر الأبدان، حيث لم يتمكن المُسعفين ورجال الحماية المدنية ورجال الأمن المعينين على خدمة السكك الحديدية بمركز طهطا، من إفلات الرضيع من بين يدي أمه رغم تقطيعهما أشلاءً.

وأكدت فواكه السيد، البالغة من العُمر 47 عامًا، أنها فوجئت بصوت صراخ المارة وعويل السيدات وربات البيوت بالمكان، وهرولت مُسرعة لترى ما الذي يحدث لتسمع كلمات لم تُصدقها، "القطر داس 3 وعيل صغير.. القطر داس أسرة بحالها بعيني.. أكفينا الشر يارب أكفينا الشر".

واستكملت "فواكه" حديثها قائلة: " جريت اشوف بنفسي من كتر ما أنا مش مصدقة وياريتني ما روحت.. لقيت إسعاف وحكومة وناس كتير ملمومه وزعيق وصراخ.. ولقيت يا حبة قلبي الأم حاضنة ابنها وكله عمال يعيط من منظرهم ويدعي ربنا أنه يكفيه شر خبايا الأيام".

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة عندما لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة، من ابناء محافظة أسيوط، من بينهم مُسنة في بداية السبعينات من العُمر، مصرعهم أسفل عجلات قطار 2009 "اسوان- القاهرة"، اثناء عبورهم مزلقان بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة أمن تأمين محطة سكك حديد طهطا والمزلقان الأوسط بدائرة القسم، بإصطدام قطار بـ4 أشخاص من أسرة واحدة، أثناء عبورهم من المزلقان.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

عبور المزلقان اثناء غلقه

وبالانتقال والفحص تبين انه أثناء مرور القطار 2009 "أسوان- القاهرة"، من المزلقان الأوسط بمدينة طهطا، حاول 4 أشخاص عبور المزلقان، أثناء غلقه، نتج عن ذلك مصرع كل من:" أ. ع. ع. ح- 39 سنة- أسيوط، وم. ا. ع- عامين- أسيوط، ود. ا. ح- 70 سنة- أسيوط، وأ. س. م- 42 سنة- أسيوط".

تم رفع أثار الحادث من أعلى شريط السكة الحديد وتجميع أشلاء المتوفين ونقلهم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم جثامين ضحايا القطار إلى ذويهم.

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