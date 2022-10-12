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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ لوك جديد .. هدى تطرح أحدث أغنياتها بوم | فيديو

هدى
هدى

طرحت منذ قليل المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم بوم على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 
 
لوك هدى الجديد في الأغنية 

وظهرت هدى فى الأغنية بلوك جديد تماما عما تعودت عليه الفترة الأخيرة، وهو ما نال اعجاب عدد من رواد صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الذين هنأوها على أغنيتها الجديدة متمنين لها النجاح والتوفيق.

تفاصيل أغنية هدى الجديدة

أغنية بوم من كلمات وليد عبد الجليل وألحان محمد مصطفى ومن توزيع مصطفى غانم فيما تولى مهمة الميكس والتسجيل المهندس محمد جودة.
 

هدى تهنئ مصطفى كامل 

وكانت هدى قد هنأت مصطفى كامل بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: الف مليون مبروك للفنان مصطفى كامل  النقيب العام لنقابه المهن الموسيقيه الله يكرمك ويعينك تستاهل كل خير تمنياتى لك بالنجاح والتوفيق يارب.

هدى تدعم مصطفى كامل 

وكانت المطربة هدى قد أعلنت عن دعمها الكامل للفنان مصطفى الكامل بعد إعلان ترشحه على مقعد النقيب مؤكدة على أنه الرجل المناسب لحل أزمات النقابة.

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