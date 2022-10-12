وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون

التقى وزير الصحة السعودي فهد بن الرحمن الجلاجل بالقاهرة، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 69 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشـرق المتوسط المنعقدة بالقاهرة.

ونُوقشت خلال اللقاء الأدوار المستقبلية للمملكة ضمن أعمال المنظمة، وتفاصيل الدعم الذي يمكن تقديمه لتفعيل مبادرات الذكاء الصناعي في تعزيز الصحة العامة ومواجهة المقاومات المستجدة للميكروبات.

كما التقى على هامش اجتماعات الدورة أيضًا بوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

وناقش الوزيران خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.