اتحاد كرة السلة يكشف أخر مستجدات ملف عودة الجماهير في الموسم الجديد

كشف محمد عبدالمطلب نائب رئيس إتحاد كرة السلة عن أخر مستجدات عودة الجماهير في الموسم الجديد.

وأكد عبدالمطلب فى تصريحات مع الإعلامية أميرة جمال المذاع علي قناة أون تايم سبورت ، إننا خاطبنا وزارة الرياضة ووزارة الرياضة خاطبت وزارة الداخلية لعودة الجماهير مرة أخرى فى المباريات .

وشدد عبدالمطلب ، علي ان وزارة الداخلية تحدثت معانا فى الأيام الأخيرة بخصوص أفكارنا بشأن عودة الجماهير .

وأضاف ، ان حضور الجماهيرى فى ملاعب كرة القدم مختلفة تماماً عن كرة السلة بسبب أن هناك صالات تكن متواجدة داخل الأندية عكس كرة القدم .

وأختتم ، هدفنا كإتحاد كرة السلة بأن المشجع يحضر المباراة ويذهب لمنزلة سليم دون حدوث أى مشكلة .