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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. صالون التنسيقية ينظم جلسة بعنوان 6 أكتوبر في عيون الشباب وذاكرة الدراما

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يشهد اليوم الخميس الموافق 13 - 12 - 2022 تنظيم  صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "6 أكتوبر في عيون الشباب وذاكرة الدراما" ويأتي ذلك بالتزامن  مع الاحتفال بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر.

 

وحسب ما صرحت به الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب فان الصالون والذي يقدمه أحمد مبارك،  سوف يستضيف كلا من: النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، واللواء محيي نوح، من قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال سابقا وبطل واقعة فيلم الممر، ومن اعضاء التنسيقية الشيخ سليمان جمعة،وجميلة ذكي وعلي هلال، أصغر أعضاء التنسيقية سنًا.

 

وسوف يستعرض صالون التنسيقية انتصارات أكتوبر في الدراما والسينما المصرية، بالاضافة إلى طرح عدة أسئلة منها: 

"هل اختلفت مظاهر الاحتفال بذكرى أكتوبر الآن عن الماضي؟

 وهل تعي الأجيال الحالية قيمة التضحيات التي قُدِّمَت في سبيل تحقيق النصر؟ 

وأبطال سيناء رموز حقيقية للعطاء والدعم لأبطالنا المقاتلين كيف تمر هذه الذكرى عليهم؟

 وكيف تغلب المقاتلون المصريون على الإمكانات والدعم الكبير للجيش الإسرائيلي؟".

 

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