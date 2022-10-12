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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مستشفى شهير في حدائق الأهرام بالجيزة

غلق مستشفى شهير بالجيزة
غلق مستشفى شهير بالجيزة - أرشيفية

أكد مصدر مسئول في مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم غلق أحد المستشفيات الخاصة والشهيرة بمنطقة حدائق الأهرام، بسبب ضبط عدد من المخالفات داخل المستشفى ومخالفة الاشتراطات العامة.

وأوضح المصدر، أنه قرار الغلق والتشميع تم بعد ضبط المخالفات، وتحرير عدد من المحاضر الصحية تجاه تلك المخالفات، حتى تم غلقه وتشميعه.

من ناحية أخرى تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٢١ طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة و أكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

وأكد على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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