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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إشادة دولية بمعرض تراثنا وحرص مصر على دعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية

معرض تراثنا
معرض تراثنا

أشاد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات الحرف اليدوية والفنون التراثية، وحرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات ومن بينها تسهيل مشاركتهم في المعارض ما يعزز من فرص استمرارية تلك الأعمال وقدرتها التنافسية ويساهم في توسعها واستيعابها للمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من ممثلي عدد من مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة لفعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2022 والمنعقد في نسخته الرابعة على التوالي بأرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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جهاز تنمية المشروعات: مشاركة 104 عارضين من ذوي الهمم بـ تراثنا 2022

وضم الوفد مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكندية للتنمية الدولية وهيئة التعاون الدولي اليابانية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي التابع للاتحاد الاوروبي ووكالة التنمية الفرنسية والوكالة الايطالية للتنمية الدولية، حيث كان في استقبالهم الأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز.

وأكدت جامع على ثقة الجهات الشريكة ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، وترجمة ذلك في العديد من أوجه التعاون المشتركة بين تلك الجهات للنهوض بقطاع المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارن إلى أن زيارة الوفد الدولي لفعاليات معرض تراثنا تعبر عن مدى اهتمام تلك الجهات بدعم الحرف اليدوية والتراثية في مصر بشكل خاص وحرصهم على التنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمواصلة تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية وتنمية قدرات ومهارات العاملين في هذا النشاط.

وأجرى الوفد جولة في المعرض تفقد خلالها أجنحة المعرض لاستطلاع ومعاينة الكثير من المنتجات التراثية والفنية مثل (المنتجات الزجاجية، والمنسوجات، والمنتجات النحاسية، وكذا منتجات الخيامية والأرابيسك).

وأشاد الزائرون بمنتجات أصحاب المشروعات وتنوعها وجودتها العالية في ضوء التطور الذي يتميز به المعرض، فضلا عن تنوع المشروعات جغرافيا وانتماءها لمعظم محافظات الجمهورية بما يؤكد على أهميتها في خدمة قطاعات عريضة من المواطنين واستيعابها للمزيد من فرص العمل.

وأوضح أعضاء الوفد الدولي أن فكرة إقامة المعرض تعد إحدى الآليات الفعالة التي تدعم استمرار المشروعات وتكفل نجاحها وتوسعها وتجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعمل على تشجيع العارضين باستمرار ويخلق فرص تسويقية وتصديرية جديدة لمنتجات الحرف التراثية.

وفي نهاية الزيارة أكد ممثلو الجهات الدولية والمانحة حرصهم على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وإقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية للتوسع في رعاية وإطلاق مثل هذه الأنشطة بما يخدم مساعي التنمية في مصر.

مؤسسات التمويل الدولية الدولة المصرية مشروعات الحرف اليدوية معرض تراثنا بنك الاستثمار الأوروبي

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