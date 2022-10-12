صحوة متأخرة.. دول الاتحاد الأوروبي غير راضية عن سياسة أمريكا

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إنه في الآونة الأخيرة، أصبحت دول الاتحاد الأوروبي قلقة بشكل متزايد بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية، التي تهدد الاستقرار والازدهار في أوروبا.

وأشارت الصحيفة الصينية، إلي أن ألمانيا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي ككل، بدأوا يعلنون صراحة عدم رضاهم عن أمريكا، واصفا ذلك بالصحوة بعد مواجهة الواقع القاسي.

وأوضحت “جلوبال تايمز” أن المستشار الألماني أولاف شولتس انتقد مشروع قانون خفض التضخم الأمريكي لأنه قد يؤدي إلى "حرب جمركية خطيرة.

كما استشهد الصحيفة بمفوض التجارة الأوروبي فالديس دوبروسكي كمحذر من التأثير السلبي لهذا القانون على صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "إذا لم تغير أوروبا موقفها، فسوف تتحول من لاعب عالمي إلى تابع لـ أمريكا، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على واشنطن في القضايا الأمنية، وأمريكا تستفيد ببساطة من مشاكل الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت “جلوبال تايمز” إلى أن "الشركات الأمريكية يمكن أن تكسب ما يزيد عن 100 مليون دولار لكل سفينة حاويات غاز طبيعي مسال متجهة إلى أوروبا. الأمريكيون يجنون أموالاً غير أخلاقية للغاية من كارثة الأوروبيين الذين يعانون من أزمة طاقة".

وأوضحت أن الأوراق النقدية الجديدة في أمريكا سيكون لها تأثير أكثر خطورة وطويل الأمد على الاقتصاد. على الرغم من أن القوانين المرتقبة موجهة ضد الصين، إلا أنها تؤثر على المصالح الحيوية لأوروبا وحلفاء أمريكا الآخرين.