لطلاب كلية الإنسانيات والتجارة بجامعة حلوان الأهلية.. التواصل عبر هذا الرابط

تخصص وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية رابطا للتواصل مع طلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الاهلية رابطا مخصصا للتواصل مع كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية للطلاب الملتحقين بها وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وكشفت ادارة شئون الطلاب بكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال انه يمكن من خلال هذا الرابط الحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجداول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والحصول على المقررات الدراسية .

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلال هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/hnu/HCBA

جدير بالذكر أن جامعة حلوان الأهلية نظمت محاضراتها التعريفية ببرامج الكلية المختلفة و شملت محاضرة للتعريف ببرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي الخاص بكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الاعمال، وذلك بحضور الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، والدكتور أيمن هندي منسق البرنامج، والدكتورة آية محمد مدرس نظم المعلومات بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

من جانبها هنأت الدكتورة أماني فاخر الطلاب ببدء العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، مضيفة أن هذا البرنامج سيكون برنامجا مميزا وفريدا خاصة في ظل كونه الأول من نوعه في هذا التخصص ومواكبا لتطورات العصر ووفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، ويتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وقدمت النصيحة للطلاب بالاهتمام بالأنشطة الطلابية والجانب الأكاديمي بما يساهم في بناء الشخصية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج، وفي كلمتها قالت: نتمنى أن نراكم في نفس المكان بمجمع الفنون والثقافة في حفل تخرجكم كأول دفعة بعد ٤ سنوات.

وفي محاضرة خاصة ببرنامج النظم الذكية الخاص بكلية الهندسة قدمها الدكتور ذكي بسيوني نصير منسق البرنامج ، تم التأكيد خلال المحاضرة على الدور الأساسي للجامعة في بناء شخصية الطالب ، وتخريج طلاب قادرين على المنافسة بقوة ، بجانب التأكيد على مسئولية الطالب تجاه جامعته وتحصيله الدراسي.