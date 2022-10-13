لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك ؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

سعر الدولار في البنوك استقر مستهل تعاملات اليوم الخميس 12-10-2022، لليوم الثاني على التوالي، بعد موجهة من الارتفاعات شهدها أسعار صرف الدولار خلال الفترة الماضية، ليس فقط أمام الجنيه المصري وإنما أمام العملات الأخرى أيضا.

وشهدت أسعار الدولار أول أمس ارتفاع بنحو قرشين وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري وذلك في بداية تعاملات اليوم، 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

وأوضح إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أسباب ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وأشار أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أن الدولار مستمد قوته بسبب أنه عملة دولية لأسباب تاريخية وأسباب متعلقة بالوقت الحاضر.

يرصد “صدى البلد”، أسعار الدولار مستهل اليوم، الخميس ، الموافق 13 أكتوبر 2022، وذلك بحسب أخر تحديث للبنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 13-10-2022؛ علي مستوي البنوك التي تعمل بمصر والبالغ عددها 38 بنكاً.

سعر الدولار في البنوك

أعلى سعر لشراء الدولار



وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك.

أقل سعر للدولار



ووصل اقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي.

أسعار الدولار اليوم



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

متوسط سعر الدولار اليوم



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك:"قطر الوطني الأهلي QNB، ، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار في البنوك