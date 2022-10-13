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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : أخبار مبهجة

برج العذراء اليوم
برج العذراء اليوم

تشير توقعات برج العذراء اليوم، للاستمتاع بحياة صحية، قد تحتاج إلى إحداث تغييرات مهمة في نمط الحياة.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

يمكنك أن تأخذ الأمور خطوة بخطوة، يمكنك الحفاظ على توازن أموالك من خلال مراقبة نفقاتك، يقول توقعك الفلكي اليومي قد تكون راضيًا عن وضعك المالي، قد تنجح في زيادة أرباحك من خلال الاستثمار بحكمة، لا يجوز لك القيام بأي استثمارات متسرعة اليوم، قد يتم حل مشاكلك المحلية القديمة وقد تشعر بالراحة على هذا الصعيد، قد تشعر بتواصل عميق مع والدتك وقد تجلب لها هدية خاصة، قد تواجه بعض المشاكل الصحية. 

توقعات برج العذراء مهنيا

قد يكون هناك أيضًا بعض الزيادة في مسؤولياتك، قد تكسب سمعة طيبة وتوطد منصبك كعامل موثوق به.

توقعات برج العذراء صحيا

قد تحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لجسمك، قد تخطط لبدء التمارين الهوائية وتقليل الدهون والسكريات.

توقعات برج العذراء عاطفيا

قد تضطر إلى البقاء هادئًا إذا كنت ترغب في ترك اليوم يمر دون أي توتر، قد لا تكون الأمور في صالحك، لذا قد يكون من الجيد تجنب أي نوع من الحجج اليوم.

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة

قد تجلب بعض الأخبار السارة في المساء البهجة لجميع أفراد الأسرة. قد تتحسن مكانتك الاجتماعية، قد يتقوى اتصالك بأطفالك أيضًا.

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