سيارة XPeng X2 تجري أول رحلة طيران عامة في دبي.. فيديو

نفذت شركة XPeng أول رحلة طيران عامة عالمية لسياراتها الكهربائية الطائرة التي تسمي X2 في سكاي دايف دبي، وذلك بعد الحصول على تصريح طيران خاص من هيئة دبي للطيران المدني، وحضر 150 شخص الرحلة الأولي التي تمت في يوم افتتاح معرض معرض جيتكس العالمي للتكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالم.

سيارة XPeng X2 الطائرة



حصلت سيارة XPeng X2 علي تقييم من مراجعي DCAA لتوحيد عملية الطيران بأكملها، حيث أقلعت الطائرة عمودياً لارتفاع قصير نسبيا مثل طائرات الدرون.

حيث أن السيارة الطائرة تم تطويرها من قبل شركة XPeng Aeroht ، وتعد أكبر شركة سيارات طيران في آسيا، وهي سيارة طائرة ذات مقعدين مصممة للرحلات على ارتفاع منخفض في المدن.

سيارة XPeng X2 الطائرة



تم تصميم السيارة الطائرة بشكل بسيط وتتكون من قمرة قيادة مغلقة وهيكل من ألياف الكربون لتقليل الوزن، وتتوافر السيارة بوضعين للقيادة، يدوي، وذاتي، والأخير يوفر للركاب تجربة طيران آمنة وذكية بلمسة زر واحدة.

وتعد سيارة XPeng X2 الطائرة المستخدمة أثناء الرحلة التجريبية نموذج من الجيل الخامس، والشركة تقوم الان بتطوير الجيل السادس بترقيات كبيرة، وسيكون قادر على الطيران في الهواء وعلى الطرق.

سيارة XPeng X2 الطائرة

والجدير بالذكر ان شركة XPeng Aeroht ستكشف عن معلومات تكوين وتصميم وطريقة قيادة السيارة الطائرة في الهواء والطرق للجيل السادس من XPeng X2 في 24 أكتوبر 2022.