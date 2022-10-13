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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة XPeng X2 تجري أول رحلة طيران عامة في دبي.. فيديو

سيارة XPeng X2 الطائرة
سيارة XPeng X2 الطائرة

نفذت شركة XPeng أول رحلة طيران عامة عالمية لسياراتها الكهربائية الطائرة التي تسمي X2  في سكاي دايف دبي، وذلك بعد الحصول على تصريح طيران خاص من هيئة دبي للطيران المدني، وحضر 150 شخص الرحلة الأولي التي تمت في يوم افتتاح معرض معرض جيتكس العالمي للتكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالم.

سيارة XPeng X2 الطائرة 


حصلت سيارة XPeng X2  علي تقييم من مراجعي DCAA لتوحيد عملية الطيران بأكملها، حيث أقلعت الطائرة عمودياً لارتفاع قصير نسبيا مثل طائرات الدرون.

حيث أن السيارة الطائرة تم تطويرها من قبل شركة XPeng Aeroht ، وتعد أكبر شركة سيارات طيران في آسيا، وهي سيارة طائرة ذات مقعدين مصممة للرحلات على ارتفاع منخفض في المدن.

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سيارة XPeng X2 الطائرة 


تم تصميم السيارة الطائرة بشكل بسيط  وتتكون من قمرة قيادة مغلقة  وهيكل من ألياف الكربون لتقليل الوزن، وتتوافر السيارة بوضعين للقيادة، يدوي، وذاتي، والأخير يوفر للركاب تجربة طيران آمنة وذكية بلمسة زر واحدة.

وتعد سيارة XPeng X2 الطائرة المستخدمة أثناء الرحلة التجريبية نموذج من الجيل الخامس، والشركة تقوم الان بتطوير الجيل السادس بترقيات كبيرة، وسيكون قادر على الطيران في الهواء وعلى الطرق.

سيارة XPeng X2 الطائرة 

والجدير بالذكر ان شركة XPeng Aeroht ستكشف عن معلومات تكوين وتصميم وطريقة قيادة السيارة الطائرة في الهواء والطرق للجيل السادس من XPeng X2 في 24 أكتوبر 2022.

شركة Xpeng رحلة طيران عامة دبي معرض جيتكس العالمي للتكنولوجيا سيارة XPeng X2 XPeng X2

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