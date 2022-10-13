أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

يعد زيت الزيتون من افضل الزيوت الصحية لجسم الانسان لاحتوائه علىالدهون الصحية و الفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم.





ولزيت الزيتون فوائد خاصة تعود للرجال ، التى تعالج الجهاز التناسلي والرغبة الجنسية، ويعتبر بديلا طبيعا افضل من الفايجرا.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى ، اهمية زيت الزيتون للجماع.





١-يعمل على زيادة قدرة الانتصاب

٢- يقلل من سرعه القذف لدى الرجال

٣-يرفع من مستوى الاداء الجنسى

٤-يعالج دوالي الخصيتين

٥-يعمل على ضبط الهرمونات الجنسية للرجال و النساء

٦-يساعد على اطالة فترة الانتصاب خلال العملية الجنسية.





ومن فوائد زيت الزيتون الاخرى..





١-تعزيز صحة القولون

٢-تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر

٣-تنظيف الكبد من السموم

٤-المساهمة في فقدان الوزن

٥-تقوية عمل الجهاز المناعي

٦-هناك فوائد أخرى لزيت الزيتون على الريق وهي كالتالي: حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.

٧-خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.

٨-التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.

٩-ضبط مستويات السكر في الدم.

١٠-تعزيز صحة الدماغ