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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

زيت الزيتون للجماع
زيت الزيتون للجماع

يعد زيت الزيتون من افضل الزيوت الصحية لجسم الانسان لاحتوائه علىالدهون الصحية و الفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم.


 

ولزيت الزيتون فوائد خاصة تعود للرجال ، التى تعالج الجهاز التناسلي والرغبة الجنسية، ويعتبر بديلا طبيعا افضل من الفايجرا.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى ، اهمية زيت الزيتون للجماع.


 

١-يعمل على زيادة قدرة الانتصاب

٢- يقلل من سرعه القذف لدى الرجال

٣-يرفع من مستوى الاداء الجنسى

٤-يعالج دوالي الخصيتين

٥-يعمل على ضبط الهرمونات الجنسية للرجال و النساء

٦-يساعد على اطالة فترة الانتصاب خلال العملية الجنسية.


 

ومن فوائد زيت الزيتون الاخرى..


 

١-تعزيز صحة القولون

٢-تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر

٣-تنظيف الكبد من السموم

٤-المساهمة في فقدان الوزن

٥-تقوية عمل الجهاز المناعي

٦-هناك فوائد أخرى لزيت الزيتون على الريق وهي كالتالي: حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.

٧-خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.

٨-التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.

٩-ضبط مستويات السكر في الدم.

١٠-تعزيز صحة الدماغ

زيت الزيتون الرغبة الجنسية فوائد زيت الزيتون دوالي الخصيتين الجهاز التناسلي

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