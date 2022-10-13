أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

يعد زيت الزيتون من افضل الزيوت الصحية لجسم الانسان لاحتوائه علىالدهون الصحية و الفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم.
ولزيت الزيتون فوائد خاصة تعود للرجال ، التى تعالج الجهاز التناسلي والرغبة الجنسية، ويعتبر بديلا طبيعا افضل من الفايجرا.
لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى ، اهمية زيت الزيتون للجماع.
١-يعمل على زيادة قدرة الانتصاب
٢- يقلل من سرعه القذف لدى الرجال
٣-يرفع من مستوى الاداء الجنسى
٤-يعالج دوالي الخصيتين
٥-يعمل على ضبط الهرمونات الجنسية للرجال و النساء
٦-يساعد على اطالة فترة الانتصاب خلال العملية الجنسية.
ومن فوائد زيت الزيتون الاخرى..
١-تعزيز صحة القولون
٢-تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر
٣-تنظيف الكبد من السموم
٤-المساهمة في فقدان الوزن
٥-تقوية عمل الجهاز المناعي
٦-هناك فوائد أخرى لزيت الزيتون على الريق وهي كالتالي: حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.
٧-خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.
٨-التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.
٩-ضبط مستويات السكر في الدم.
١٠-تعزيز صحة الدماغ