خبير اقتصادي: حجم الديون العالمية تصل 3 أضعاف ونصف الإنتاج

أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن أزمات الديون العالمية هي موجات متصلة وليست منفصلة ومرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي، قائلا: "نحن الآن في الموجة الخامسة من موجات أزمة الديون العالمية، وحجم الديون العالمية تصل حاليًا إلى 3 أضعاف ونصف الانتاج العالمي.

وأضاف نافع، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الاعتماد على رؤوس الأموال الساخنة هو أحد نقاط الضعف في الفكر الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، من خلال تسهيل إجراءات الإستثمار وتوفير الأراضي المرفقة وإنهاء البيروقراطية.

وتابع، أن وثيقة تخارج الدولة من الصناعات والقطاعات المشبعة مطروحة للمناقشة خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده أواخر أكتوبر الجاري، مشددًا على أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر اشتقاق من الحوار الوطني، داعيًا أن يكون المؤتمر الاقتصادي المقبل أكثر تحديدًا لأهدافه وأن يهتم بمناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة والملحة، مضيفًا: نحن بارعون في البيروقراطية وأخشى أن يًستنزف المؤتمر في تشكيل اللجان والأمناء