قسوة الحرب.. كلاب وقطط تتغذى على جثث الجنود بـ أوكرانيا

إلى جانب حروب السلاح تلجأ الدول المعادية في استخدام سلاح الحرب النفسية، وهذا ما يستعين به الأوكرانيون فقد شارك مقاتلون أوكرانيون لقطات مصورة لحيواناتهم الأليفة تلتهم جثث جنود روس قتلى.

تمت مشاركة المقطع المروع الذي تبلغ مدته 31 ثانية على حساب بـ تطبيق تليجرام، حيث ينشر الأوكرانيون بشكل روتيني صورًا دموية للجنود الروس وهم قتلى لإثارة الخوف في قلوب أعدائهم.

ويبدأ الفيديو في إظهار قطة بيضاء وبنية تقضم بقايا جندي مشوه ، حددته القناة على أنه جندي روسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تشير حالة لحم الجندي الميت إلى أن الحيوانات كانت تذهب إلى الجثة لبعض الوقت، بعد ذلك تحركت الكاميرا إلى اليسار لإظهار المزيد من الجنود القتلى الذين تم وضعهم على فترات.

ثم يعود إلى الجثة الأولى ، موضحًا أن كلبًا صغيرًا قد انضم إلى القطة في التقاط البقايا، وبدا الكلب أقل حرصًا على الوجبة من القط ، الذي ظهر ووجهه مدفونًا في اللحم ، ممزقًا قطعًا.

يأتي ذلك بعد ظهور مقطع فيديو شبيه بالدماء على موقع تليجرام Telegram ، والذي يظهر مجموعة من الخنازير تقضم ما يُزعم أنه نقيب في الجيش الروسي ميت.

ويظهر المقطع الطويل الذي يحمل عنوان "الخنازير تأكل القبطان الروسي"، ومدته 14 ثانية ، ستة حيوانات تقف فوق ما يبدو أنه جثة أربعة منهم يعملون بجد وهم يمضغون من خلالها.