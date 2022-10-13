عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قسوة الحرب.. كلاب وقطط تتغذى على جثث الجنود بـ أوكرانيا

صدى البلد

إلى جانب حروب السلاح تلجأ الدول المعادية في استخدام سلاح الحرب النفسية، وهذا ما يستعين به الأوكرانيون فقد شارك مقاتلون أوكرانيون لقطات مصورة لحيواناتهم الأليفة تلتهم جثث جنود روس قتلى.

تمت مشاركة المقطع المروع الذي تبلغ مدته 31 ثانية على حساب بـ تطبيق تليجرام، حيث ينشر الأوكرانيون بشكل روتيني صورًا دموية للجنود الروس وهم قتلى لإثارة الخوف في قلوب أعدائهم.

txt

دراسة: القرود تهرب لـ الشوارع بسبب التغيرات المناخية

txt

روسي يحتال على يابانية ويطالبها بدفع تكاليف عودته من الفضاء ليتزوجها

ويبدأ  الفيديو في إظهار قطة بيضاء وبنية تقضم بقايا جندي مشوه ، حددته القناة على أنه جندي روسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تشير حالة لحم الجندي الميت إلى أن الحيوانات كانت تذهب إلى الجثة لبعض الوقت، بعد ذلك تحركت الكاميرا إلى اليسار لإظهار المزيد من الجنود القتلى الذين تم وضعهم على فترات.

ثم يعود إلى الجثة الأولى ، موضحًا أن كلبًا صغيرًا قد انضم إلى القطة في التقاط البقايا، وبدا الكلب أقل حرصًا على الوجبة من القط ، الذي ظهر ووجهه مدفونًا في اللحم ، ممزقًا قطعًا.

txt

خرجت في نزهة عادت جثة.. كلاب مفترسة تمزق سيدة مسنة في كاليفورنيا

txt

طوله لا يصدق.. العثور على أضخم ثعبان في العالم بدومينيكا

يأتي ذلك بعد ظهور مقطع فيديو شبيه بالدماء على موقع تليجرام Telegram ، والذي يظهر مجموعة من الخنازير تقضم ما يُزعم أنه نقيب في الجيش الروسي ميت.

ويظهر المقطع الطويل الذي يحمل عنوان "الخنازير تأكل القبطان الروسي"، ومدته 14 ثانية ، ستة حيوانات تقف فوق ما يبدو أنه جثة أربعة منهم يعملون بجد وهم يمضغون من خلالها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

موضوعات متعلقة

دراسة: القرود تهرب لـ الشوارع بسبب التغيرات المناخية

روسي يحتال على يابانية ويطالبها بدفع تكاليف عودته من الفضاء ليتزوجها

خرجت في نزهة عادت جثة.. كلاب مفترسة تمزق سيدة مسنة في كاليفورنيا

طوله لا يصدق.. العثور على أضخم ثعبان في العالم بدومينيكا

انتهى بانفصال.. عروس أمريكية تنتقم من أهل زوجها في حفل زفافها

منافسة تنتهي بالموت.. تغلبت عليه في كرة السلة فأطلق 5 رصاصات نحوها

مصيرهم الإعدام.. عصابة من الديك الرومي تتهجم على رجل بشراسة في بريطانيا

أماسيا.. علماء: العالم على موعد مع ظهور قارة جديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا

لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك ؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية حول أوبك +

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط

التخطيط العمراني: انطلقنا في 40 مدينة لتوفير المسكن لكل شرائح المجتمع.. فيديو

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

أنيقة وراقية.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

رداء مخيف وفأس.. قصة الجلاد الذي أعدم 514 شخصًا بدم بارد بإيطاليا

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ