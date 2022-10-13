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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين بالقاهرة بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة في القاهرة


 وكشفت، تحريات الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بالقاهرة بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من دائرة قسم شرطة التبين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهما والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق مديرية امن القاهرة تحقيقات قسم شرطة المواد المخدرة كمية كبيرة

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