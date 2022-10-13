نشرة المرأة والصحة|مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب.. طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

مع بداية فصل الخريف تشهد البلاد تقلبات جوية، وفي فترة تغيير الفصول يحذر دائما الأطباء و الخبراء من الإصابة بـ الجلطات و بالأخص القلبية و الرئوية.

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، لابد من التوخي الحذر خلال هذه الأيام من الإصابة بـ الذبحات و الجلطات.

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديدوهات الأنستجرام، بصورها خلال إحيائها حفلا غنائيا في اوبرا جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا.

نصح الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بتناول مشروب صحي و شائع يحمي من الميكروبات.

