مفاجآت سارة من الحكومة للمواطنين عن التصالح واستيراد السيارات| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون به مجموعة من التيسيرات على المصريين بالخارج، من أجل استيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك .

وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مسموح لأي مواطن مصري مقيم في الخارج أن يقوم باستيراد سيارة له أو لأي فرد من أسرته.

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يقوم المصري بالخارج تحويل القيمة المعادلة لإجمالي الرسوم التي تم إعفاؤه منها بالدولار او اي عملة أجنبية يحددها القانون والبنك المركزي ".

التحويل في مدة لا تتجاوز 4 أشهر

وأضاف نادر سعد :" التحويل يتم خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، والفترة المسموح فيها تطبيق هذا الاستثناء هي 4 شهور فقط لتحويل القيمة المطلوب منه تحويلها، ويمكن إدخال السيارة إلى مصر خلال عام من صدور الإذن الاستيرادي ".

وتابع نادر سعد:" في حال انتهاء مدة العام يصبح اذن الاستيراد لاغيا والمبلغ الذي حوله المصري بالخارج على مصر بالدولار سوف يحصل عليه بالدولار أيضا، و يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط الا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات".

وقال نادر سعد :" يشترط ان يكون للمواطن المصري بالخارج له إقامة سارية وحساب مصرفي مفتوح في البلد التي يستقدم منها المواطن السيارة قبل 3 أشهر من تطبيق القانون".

وتابع نادر سعد:" مازلنا أمام مشروع قانون سوف يذهب إلى مجلس النواب لإقراره ونامل ان يتم هذا الامر خلال شهر من الان، ويمكن ان يستقدم أي مصري مقيم في الخارج سيارة له او أي فرد من أسرته"

قانون التصالح الجديد

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم إجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء .

وقال نادر سعد ، :" التعديلات على قانون التصالح سوف تسمح بالتصالح في حالات لم يكن مسموح التصالح فيها ".

ولفت نادر سعد :" ازعم أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عالج كل الحالات التي يمكن التصالح بشأنها".

وتابع نادر سعد:" هناك حالات لا يجوز التصالح فيها في أي قانون وهي الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى وفي حال إشارة التقرير الهندسي إلى أن المبنى غير مطالق للمواصفات الإنشائية لا تصالح بشأنه".