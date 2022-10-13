التعبئة والإحصاء: البيانات التي ينتجها المركز تعتمد عليها أجهزة الدولة

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ إن هدفنا في الجهاز بشكل عام هو ترسيخ الثقاف الرقمية لدى المصري مع تحقيق الشفافية في نشر البيانات وذلك يتم من خلال نشر البيانات الصحيحة في كل مناحي الحياه في مصر إجتماعيا وسياسيا وصحيا.

أضاف خيرت بركات سلام مداخلة هاتفيه على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني أن مبادرة حياه كريمه تستهدف ما يزيد عن 58 مليون الدوله وأعتمدت على بيانات الجهاز للتخطيط لهذا المشروع العظيم.

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن البيانات التي أنتجها الجهاز من خلال المسوح والتعدادات كانت بمثابة خريطه العمل لأجهزة الدوله بشكل عام؛ مضيفا أن نسبه الفقر ونسبه البيوت التي بالطوب الني او الأحمر وغيرها من النسب الهامه وحتى أوضاع الترع والمصارف والطرق يحددها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. .

