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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سيارات: أزمة السوق في مصر تتعلق بالضمير بسبب التجار

السيارات
السيارات

قال محمد شتا، خبير قطاع السيارات؛ إن أزمة سوق السيارات في مصر أولا هي أزمة ضمير وهذا بسبب الارتفاع الغير مبرر لأسعار السيارات؛ مشيراً إلى أن أزمة السيارات في العالم انتهت؛ ومعلقا أن رئيس شركة bmwصرح بأن السيارات لن تزيد أسعارها خلال هذا العام.

أضاف محمد شتا خلال لقاءه عبر تطبيق زووم في برنامج رأي عام على قناة تن؛ أن هناك في مصر أزمات مفتعله لرفع الأسعار لأن الدولار يزيد بنسبه 20% والسيارات تزيد بنسبه 50 ل 60% وهذه الافعال لا تصدر في أي مكان في العالم وذلك بسبب التجار.

أوضح خبير قطاع السيارات؛ أن سوق السيارات في مصر هو السوق الوحيد في العالم الذي لا يوجد به سوق حره وكذلك الممارسات الإحتكارية بسبب القوانين القديمه او العقيمة.

أشار شتا  إلى أن صناعة السيارات في ألمانيا هي قاطرة الإقتصاد الألماني؛ وألمانيا هي قاطرة الإقتصاد في أوروبا وعلى ذلك لابد من الأهتمام بصناعة السيارات وبسوق السيارات في مصر حتى تصل شركات مكونات السيارات للسوق المصري.

 


 

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