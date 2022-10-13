طبيب يفجر مفاجأة عن مكونات سندوتشات اللحوم الباردة والمصنعة |احذرها

يميل بعض الأشخاص الى تناول اللحوم الباردة والمصنعة ولا يعلمون مدى خطورتها على الصحة .





اللحوم المصنعة

لذا كشف الدكتور احمد صبرى، استشاري التغذية ، فى تصريح خاص لصدى البلد، كيفية الحفاظ على اللحوم الباردة والمصنعة.

اللحوم المصنعة





قال خبير التغذية ، ان اللحوم الباردة والمصنعة للحفاظ على مذاقها الجيد ،يتم الاحتفاظ بكميات مختلفة من لحم البقر والخنزير والديكالرومي بكميات مختلفة من الملح والتوابل والسكر وأحيانا المواد الكيميائية، ويتم تقطيعها إلى شرائح للسندويشات أو الوجبات الخفيفة.

اللحوم المصنعة





واكد خبير التغذية ، ان بعض العلامات التجارية تستخدم أجزاءً من الحيوان أكثر من غيرها، لكن معظمها لا يزال مليئا بالملح والدهونالمشبعة والنترات.









وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه اللحوم المصنعة بأنها "مسرطنة للبشر". علاوة على ذلك، من خلال تحليل لدراسات مختلفة، قدرتمنظمة الصحة العالمية "أن كل 50 جرامًا من اللحوم المصنعة التي يتم تناولها يوميًا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو18٪".











