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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: ثمن بطارية السيارة الكهربائية يصل إلى 55% من قيمة المركبة|فيديو

السيرات الكهربائية
السيرات الكهربائية

أكد المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات، أنه سوف يتم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر، مضيفاً أن مصر سوف تصبح من الدول المصنعة للسيارات، بالإضافة إلى أن عالم الصناعة هو قاطرة تنمية بالنسبة لجميع الشعوب.

ثمن بطارية السيارة الكهربائية

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وقال جمال عسكر خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن جميع دول العالم توجهت لصناعة السيارات، و خاصةً صناعة السيارات الكهربائية، مؤكداً أن مصر بها فرص كبيرة لصناعة السيارات الكهربائية في المصانع الموجودة في وزارة الإنتاج الحربي، و الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف  خبير صناعة السيارات، أنه يجب توافر خط إنتاج لصناعة البطاريات، الخاصة بالسيارات الكهربائية، لأن ثمن بطارية  السيارة الكهربائية يصل إلى 55% من قيمة المركبة، منوهاً إلى أهمية إعادة تدوير البطاريات للمرة الثانية.

 

 

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