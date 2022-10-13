نادي النصر: عرض بيراميدز لضم عبد الرحمن جودة كان أنسب من الزمالك..فيديو



أكد رحيم عبد الحق، مدير الكرة بنادي النصر، أن عرض بيراميدز لضم عبد الرحمن جودة، لاعب الفريق ولاعب منتخب الشباب، كان أنسب من عرض الزمالك.



وقال عبد الحق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن النادي وضع سقفًا ورقمًا معينًا للتعاقد مع اللاعب ووصل إليه بيراميدز، أما الزمالك كان قريبًا منه.

عرض بيراميدز..



وأضاف أن عرض بيراميدز تضمن امتيازات أكثر للاعب، فالزمالك كان يرغب في أن يتم إدراجه في فريق الأمل والشباب، أما بيراميدز فضمه لقائمة الفريق الأول.



وأشار عبد الحق إلى أن المألوف من نادي النصر أن يخرج تلعب للأندية الكبرى في مصر.



وحول نظام هذا الموسم بالنسبة لفريق النصر، الذي ينشط في الدرجة الثانية، أشار عبد الحق إلى نظام الهبوط هذا الموسم صعب على الكل، ووصفه بـ"التهريج"، حسب رأيه.

