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رئيس التحرير
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ثقافة

شاهده الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز

رداء مخيف وفأس.. قصة الجلاد الذي أعدم 514 شخصًا بدم بارد بإيطاليا

قصة الجلاد البابوي
قصة الجلاد البابوي الذي أعدم 514 شخصًا

خلال 68 عاما، استطاع “جيوفاني باتيستا بوجاتي” ، المعروف باسم ماسترو تيتا (سينيجاليا ، 1779 - روما ، 1869) إعدام 514 شخص حتى لُقب بجلاد إيطاليا للولايات البابوية، وثق واحدة من عمليات الإعدام المروعة الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز.

جلاد روما المخيف

بحسب قصته المثيرة للجدل، أصبح جلادًا في سن 17، أي في عام 1796، لكن سرعان ما تمكن من سطر تاريخه الدموي وأعدم 516 شخص لكن تم إسقاط 2 منهم لأن أحدهما لأنه أطلق عليه الرصاص والآخر لأنه تم شنقه وإيوائه على يد مساعده.

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تُعرض ملابس وفؤوس ومقصلة “ماسترو تيتا” الملطخة بالدماء في متحف علم الجريمة في “فيا ديل جونفالون” في روما، ووفقا لموقع “وايرد إيطالي” تتسم المقصلة أنها ذات تصميم غريب للغاية، بشفرة مستقيمة وقطعة رقبة على شكل حرف V.

في 17 أغسطس 1864 ، تم استبداله بـ شخص آخر  ومنحه البابا بيوس التاسع معاشًا تقاعديًا ، مع معاش شهري قدره 30 سكودي.

قصة جلاد روما من الأوراق التاريخية 

في المحفوظات التاريخية ، من الممكن العثور على شهادة إعدامه الأول في منطقة بوجيو ديلي فورش ، مكتوبة بضمير المتكلم: “في 28 مارس 1797 ، ضربت بمطرقة ومزقت فالنتينو ماركو روسي الذي قتل عمه وابن عمه للانتقام من التقسيم غير المتكافئ لميراث مشترك”.

ثم امتد اللقب الذي أُعطي لـ “بوجاتي” إلى خلفائه في روما حتى أصبح مصطلح "ماسترو تيتا" مرادف للجلاد.

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خلال فترات عدم النشاط الطويلة ، عمل كبائع مظلة في روما. كان يكرهه الجميع، لدرج أنه مُنع من الذهاب إلى وسط المدينة ، على الجانب الآخر من نهر التيبر.

وبحسب تاريخ روما ، لم تُنفذ عمليات الإعدام العلنية التي أصدرها البابا ، خاصة عمليات الإعدام في القرية البابوية، ولكن على الجانب الآخر من نهر التيبر - في بيازا ديل بوبولو كان بوجاتي يذهب ويمارس عمله.

طقوس مروعة في روما

كانت عمليات الإعدام المروعة والعنيفة من أكثر الطقوس شعبية في روما. عندما يتم قطع رأس شخص كان في حضور الجميع للمشاهدة، وكان عرضًا للبالغين والأطفال.

لقب جيوفاني باتيستا بوجاتي ، "جلاد روما ". في 9 يوليو 1870 ، تم تنفيذ آخر إعدام للدولة البابوية في باليسترينا، وفي 19 مايو 1817 ، كان جورج جوردون بايرون في ساحة ديل بوبولو بينما تم قطع رؤوس ثلاثة رجال مدانين.

الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز

وصف الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز خلال وجوده في إيطاليا، هذه التجربة في رسالة، وقال فيها:

“اثنان من هؤلاء الرجال، تصرفوا بهدوء كافٍ، لكن الأول من الثلاثة، ماتوا برعب وتردد شديدين، وهو أمر فظيع للغاية، لم يستلقي، ثم كانت رقبته كبيرة جدًا بالنسبة للفتحة، كان الرأس مغلقًا قبل أن تتمكن العين من تتبع الضربة، ولكن من محاولة سحب الرأس، على الرغم من أنه تم إمساكه بالأمام من الشعر - تم قطع الرأس الأول بالقرب من الأذنين،  يبدو الألم قليلاً - ومع ذلك فإن تأثير المتفرج، مذهل للغاية ومخيف”.

وتابع: “ما شاهدته يعلني أشعر بالحر الشديد والعطش، جعلني أرتجف حتى لا أستطيع حمل زجاج  لكنني كنت مصممًا على أن أرى”

شهد الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز هذا الموقف، خلال رحلته إلى إيطاليا بين يوليو 1844 ويونيو من العام التالي ، بينما كان يمر عبر روما ، يوم السبت 8 مارس 1845 ، إعدامًا في شارع فيا دي سيرشي نفذه بوجاتي ، والذي وعلق في كتابه رسائل من إيطاليا.

مذكرات جلاد ايطاليا

في عام 1891 نشر جلاد روما، مذكرات لجلاد كتبها بنفسه، وهي سيرة ذاتية مزيفة لـ ماسترو تيتا وثقها من دفتر الملاحظات الذي يحتفظ به الجلاد بالفعل.

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