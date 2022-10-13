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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد المجيد عبد الله يجري بروفاته استعدادا لحفلتيه بالبحرين.. 14 و15 أكتوبر

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله يجري بروفاته

أجرى الفنان عبد المجيد عبدالله، بروفاته الأولى مساء أمس الأربعاء 12 أغسطس فور وصوله إلى دولة البحرين، استعدادا لحفلتيه هناك يومي 14 و15 أكتوبر الجاري. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو قصير عبر حساب روتانا لايف على تطبيق انستجرام، ظهر فيها عبد المجيد عبدالله، يتفقد مسرح الحفل، ويجري بروفاته الأولى هناك. 

عبد المجيد عبدالله يصل البحرين 

وصل الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر إلى دولة البحرين، استعدادا لحفلتيه هناك، غدا الجمعة 14 أكتوبر، وبعد غد السبت 15 أكتوبر. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حساب روتانا لايف الرسمي على تويتر- مقطع فيديو قصيرا من لحظة وصول عبد المجيد عبدالله إلى دولة البحرين اليوم. 

 

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

قبل عدة أشهر، كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله قبل أشهر بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب «عبد المجيد» جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان أستمتع معاكم في نفس الوقت فـ ادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير». 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله

في شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبومه الأخير عالم موازي، ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي. 

 

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وكشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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