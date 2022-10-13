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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وليد الهيشري: عقلية الانتصار في الأهلي "موروثة" بين الأجيال .. فيديو

صدى البلد


استعاد وليد الهيشري نجم منتخب تونس والترجي والاتحاد المنسيتيري السابق، ذكريات مشاركته أمام الأهلي مع الترجي التونسي، ورأيه في مواجهة الأهلي والاتحاد المنستيري.


وتابع الهشري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،الاتحاد المنستيري فريق محترم وحصل على ترتيب محترم في الدوري التونسي، لكن على المستوى المحلي أمر، والمستوى الدولي والإفريقي شيء آخر، كنت قائد فريق الاتحاد المنستيري ومع احترامي له، النادي الأهلي لديه أسبقية معنوية للفوز والعبور، الأهلي يمتلك عقلية الفوز والانتصارات وهذا أمر مهم جدًا في كرة القدم التونيسية، وهذا لا يقلل من طموح الاتحاد المنستيري، لابد أن يلعب من أجل تحقيق المفاجأة، ولا يجب أن يرمى المنديل حتى صافرة الحكم في مباراة القاهرة، عقلية الانتصار أمر موروث بين أجيال الأهلي.


وأكمل الهيشري، الأهلي خطف الانتصار في سهوة من مدافعي الاتحاد المنستيري بحكم خبراته الإفريقية، والشناوي من أفضل لاعبين المنتخب المصري وأيضًا علي معلول لاعب المنتخب التونسي،وعمرو السولية، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة توقعت الدفع به من أول المباراة لكنه لم يحدث كذلك، وأيضًا اللاعب البرازيلي سافيو أبهرني بأدائه، وأيضًا ديانج.

وأضاف نجم المنتخب التونسي الأسبق، يبدو لي أن مراقبة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأفشة يجب أن يتم مراقبتهم في مباراة الإياب لأنهم لاعبين قادرين على صنع الفارق.

وواصل، رفيق كابو سيكون مفاجأة الدوري المصري بالموسم المقبل مع نادي إنبي، واللاعبين التوانسة يمثلونا أفضل تمثيل في الدوري المصري.

وأتم، هناك شهر ونصف على كأس العالم، المدربين يعرفون جيدًا بنسبة 90% ما هي المجموعة التي ستنضم للفريق وتمثيل المنتخب التونسي، والظروف والإصابات هي التي ستتدخل لاستبدال لاعبين، أتوقع تواجد الثلاثي علي معلول من الأهلي، وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي سينضمان للمنتخب التونسي في قائمة كأس العالم.

 

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