الهيشري: الأهلي أقوى فريق واجهته في مسيرتي.. وهو بطل القرن والأكثر تتويجًا..فيديو



استعاد وليد الهيشري نجم منتخب تونس والترجي والاتحاد المنسيتيري السابق، مواجهاته مع الترجي ضد النادي الأهلي.

وتابع الهشري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،الأهلي كان في أفضل أحواله عام 2010، في مباراة العودة اتحرمنا من الظهراء سامح الدربالي وهرسن أفول، ويوسف المساكني كان مريض، كنا وقتها أفضل من الأهلي، ونمتلك جيل قوي لكن الغيابات ضربتنا في المباراة.

وأكمل الهيشري،الأهلي في 2010 كان أقوي من 2012، لكن في 2012 الترجي كان أفضل من الأهلي ولكن نتيجة الذهاب كانت خادعة لنا

وأضاف نجم المنتخب التونسي الأسبق، الأهلي والترجي في أخر 20 سنة هم أكثر فريقين يتنافسوا في إفريقيا، الأهلي هو نادي قرن، والترجي التونسي هو غول إفريقيا، وهما أفضل فريقين في قارة إفريقيا.

وأتم، أول مرة ألعب ضد الأهلي المصري كان عام 2010، اليوم عندما نحكي عن الأهلي، لابد أن نعطيله حقه، الأهلي هو أقوي نادي في إفريقيا ببطولاته وأرقامه داخل القارة، ونحن كتوانسة نعرف جيدًا قيمة الأهلي الكبيرة، لكن بالنسبة ليا مواجهتي للأهلي هي الأفضل لي في مسيرتي والأهلي أقوى فريق واجهته في مسيرتي.