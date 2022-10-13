أخبار الفن| منى عراقي تنفي زواجها من أيمن رشوان.. ضرة بوسي تحذف صورها بشعرها

منى عراقي تنفي زواجها من أيمن رشوان.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها ضرة بوسي تحذف صورها بشعرها، صورة نادرة لهاني رمزي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل، سوف يتواجد داخل مقر النقابة، يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري لمباشرة عمله رسميا بعد فوزه بمقعد النقيب العام في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء 11 أكتوبر.

وأوضح المصادر لموقع صدى البلد الإخباري، أن مصطفى كامل، سوف يجري اجتماعا داخل النقابة بعد استلام عمله رسميا، بعدها سوف يبدأ في تنفيذ خطة التطوير بالنقابة التي أعدها قبل خوض الانتخابات.

يوافق اليوم الخميس 13 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام عام 1899، ورحل عن عالمنا في 2 سبتمبر عام 1964، عن عمر يناهز 65 عاما.

داعب الفنان هانى رمزى ، متابعيه بصورتين له نشرهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر هانى رمزى فى الصورة الاولى مع عائلته وهو طفل ، والأخرى من فيلم “ عايز حقي ” وعلق قائلا “ حسيت أن دي اشاره ها ”.

قامت منة محمد - ضرة المطربة بوسي - بحذف جميع صورها التي ظهرت فيها كاشفة عن شعرها، قبل أداء مناسك العمرة مؤخرا مع زوجها هشام ربيع.

وأبقت ضرة المطربة بوسي، على 9 صور فقط لها عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، جميعها بالحجاب بمفردها وأخرى بالحجاب مع زوجها هشام ربيع.

وقالت منى عراقي: «أه اتجوزت ولكن مش أيمن.. وأنا قولت ده في أول فيديو ليا بعد انتشار الخبر وقولت مش أيمن»، مبدية انزعاجها من كمية التساؤلات التي وجهت لها حول هوية زوجها، وصرخت قائلة: «وأنت مالك أنا اتجوزت مين، أنا في الوقت المناسب هقول مين».

شخصية محمد رمضان في مسلسله الجديد.. أذاع برنامج ET بالعربي، لقاء مع المخرج محمد سامي، الذي كشف عن كواليس مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل لعام 2023.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيدي، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كلا منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.

نشرت المذيعة منى عراقي، مقطع فيديو لايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على ما أشيع مؤخرا حول زواجها من الإعلامي الدكتور أيمن رشوان.

وظهرت منى عراقي تصيح بصوتها وتنهار في الفيديو، وتقول إنها شعرت بالانزعاج منذ انتشار هذا الخبر، مؤكدة أنها تزوجت بالفعل ولكن ليس من أيمن رشوان.