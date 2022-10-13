اليوم.. عرض "كنت هنا من قبل" على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

قرر مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية، مد تقديم العرض المسرحي"كنت هنا من قبل"على مسرح الليسيه، تبدأ من بعد غد الخميس 13 أكتوبر وحتى الأحد المقبل 16 أكتوبر.



مسرحية "كنت هنا من قبل" تقدمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي نتاج ورشة "ابدأ حلمك" التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وتدور أحداث المسرحية حول فكرة الزمن وكيفية تأثيره على البشر، وفكرة الإرادة وما إذا كانت إرادة البشر حرة أم تخضع لقيود تتحكم فيها، وكيف يمكن للإنسان أن يتصرف تجاه القدر.

العرض تأليف بريستلي، إعداد وإخراج أنس النيلي، تمثيل شباب مشروع "ابدأ حلمك": مصطفى عامر، ندى مجدي، إسلام بونزي، ريهام أحمد، عبد الرحمن الشيخ، حسين خميس، موسيقى محمد حسن،إضاءة أحمد علي،وديكور وملابس وليد جابر،مكياج أمل شتا.