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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس المحطات النووية يشارك في أسبوع الطاقة الروسي

صدى البلد

شارك  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عبر تقنية الفيديو كونفرنس في فعاليات المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي” أحد أهم الفعاليات الروسية في مجال الطاقة.

 وشارك الوكيل في الجلسة الرئيسية بالمنتدى تحت عنوان:  “مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية: الأزمة الحالية والفرص” بحضور  نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة بروسيا الاتحادية و فيكتور كارانكيفيتش وزير الطاقة بجمهورية بلاروسيا والسيد ألكسي ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية للطاقة الذرية روس أتوم والسيد ميخائيل شوداكوف نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية – رئيس قطاع الطاقة النووية بالوكالة.

وقد تناولت الجلسة العصر الحالي حيث تمر صناعة الطاقة العالمية بفترة من التحولات الجادة، فهناك تحديات مثل الحفاظ على التشغيل المستقر لأنظمة الطاقة وتوفير إمدادات الطاقة الموثوقة للمستهلكين من خلال مصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية والصديقة للبيئة التي تحتل مركز الصدارة في جميع البلدان. لا يزال انتقال الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة إلى توفير مصادر منخفضة الكربون يمثل تحديًا ملحًا للغاية. يحدد المجتمع الدولي مصادر الطاقة التي سيتم اعتبارها خضراء وستكون قادرة على احتلال مكانها في سلسلة توليد الطاقة.

 كما ناقش المشاركون الدور الذي ستلعبه الطاقة النووية في سلة الطاقة الجديدة  والفرص التي توفرها محطات الطاقة النووية للبلدان.

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