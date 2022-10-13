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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في العيسوية

أرشيفية
أرشيفية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 9 فلسطينيين بحملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بشرقي القدس.

 وقد تخلل الحملة مواجهات بين الجانبين أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

وقد شهدت مدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية إضرابا شاملا تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط وبلدات القدس، عقب إعلانها العصيان المدني ضد الحصار الإسرائيلي المفروض عليها.

وتزامن الإغلاق في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية مع احتفال اليهود بعيد العرش الذي يستمر أسبوعا ويشهد تعزيزات للشرطة الإسرائيلية في أنحاء المدينة.

وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية إن "هذه أصعب ليلة منذ عملية حارس الأسوار"، في إشارة إلى المواجهات التي عمَت فلسطين خلال معركة "سيف القدس"، بينما أكدت القناة "14" العبرية أن القوات الإسرائيلية "فقدت السيطرة" في القدس هذه الليلة.

العيسوية 9 فلسطينيين القوات الإسرائيلية القدس الضفة الغربية

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