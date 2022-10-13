برفقة محمد عبد المنعم.. شاهد| أحدث ظهور لأحمد عبد القادر على انستجرام

نشر اللاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد عبد القادر في الصور برفقة محمد عبد المنعم وأصدقائهما، مما نال إعجاب متابعيه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل 15 أكتوبر في دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي نجح فى تحقيق الفوز رقم 44 له خارج الديار في البطولات الأفريقية، على حساب الاتحاد المنستيري، ويتبقى له انتصاران فقط لمعادلة رقم الترجي صاحب الـ 46 انتصارا.