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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تفجير جسر كيرتش.. أول قطار كهربائي يعبر بنجاح إلى شبه جزيرة القرم

أرشيفية
أرشيفية

عبر أول قطار كهربائي بنجاح جسر القرم، اليوم الخميس، وذلك بعد تعطل الحركة جراء الإنفجار الذي تعرض له البرج وقفت ورائها السلطات في كييف.

وقالت الشركة المسؤولة عن حركة النقل عبر الجسر، إن أول قطار كهربائي بعد الحادثة عبر بنجاح جسر القرم، وأشارت إلى أن القطارات الكهربائية بين مدينتي كيرتش وأنابا ستعمل وفقا لجدول زمني مكثف لتخفيف الضغط على حركة العبارات.

وجاء في بيان عن الشركة: "انطلق أول قطار من مدينة كيرتش صباح اليوم ووصل إلى أنابا، فيما انطلق قطار آخر من أنابا إلى كيرتش، سعة كل قطار تصل إلى 1000 راكب، نحن نعمل بحسب جدول العطلات (جدول مكثف) ويتم ذلك من أجل تخفيف الضغط على حركة العبارات (بين القرم وباقي الأراضي الروسية).

وتعطلت حركة نقل القطارات عبر جسر القرم يوم السبت الماضي بعد عملية إرهابية استهدفت الجسر، حيث تم تفجير شاحنة على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وأظهرت تحقيقات روسية وقوف المخابرات الأوكرانية وراء تفجير جسر كيرتش، وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الأربعاء، إن السلطات أوقفت 5 مواطنين من روسيا و3 من أوكرانيا وأرمينيا، كلهم على صلة بالتفجير.

القرم جسر القرم كيرتش القطارات الكهربائية المخابرات الأوكرانية روسيا أوكرانيا

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