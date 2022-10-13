إجراءات جديدة من سلطات النقل بالأردن للشاحنات المصرية| تفاصيل

قال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشعبة تلقت خطاباً من جهاز تنظيم النقل البري برئاسة المهندس السيد متولي، بخصوص خزانات الوقود المعدلة والإضافية على الشاحنات الداخلة إلى المملكة العربية الهاشمية الأردنية.

وأفاد الخطاب الذي تلقت شعبة النقل الدولي نسخة منه، بأن سلطات النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية طلبت إثبات التعديل على رخصة القيادة من قبل القائم على التعديل.

وأوضحت شعبة النقل الدولي، أن وزير النقل بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية، خاطب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه أصدر تعليماته بعدم تطبيق أي غرامات أو ضرائب على تلك الشاحنات التي أثبتت تعديل خزانات الوقود والمضافة بعد إثبات المصنع ذلك على رخصة القيادة، بالإضافة إلى عدم إلزام السائق بتقديم أي إثبات آخر، سواء التعديل الذي تم من قبل المصنع للخزانات على الرخصة، مع عدم إلزام السائق بتقديم تعهد بإزالة تلك الخزانات والمضافة منها.

ونوهت الشعبة إلى أن سلطات النقل الأردنية، شددت على استمرار العمل بالاستثناء الخاص بالقرار للمركبات القادمة من جمهورية مصر العربية، لحين عقد اجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة ديسمبر المقبل، يأتي القرار في إطار استمرار جهود التعاون المشترك بين سلطات النقل بمصر والأردن واستمرارها في دعم العلاقات الاقتصادية.