منظمة المدن والحكومات المحلية: واثقون من قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع إميليا سايز السكرتير التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية - المنظمة لقمة المدن العالمية بكوريا الجنوبية - وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر في كوريا الجنوبية .

وخلال اللقاء بحث الجانبين سبل تعزيز دور المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه دول العالم وعلي رأسها تحدي التغيرات المناخية والتي تلعب فيه المحليات دوراً رئيسياً .

وأعربت إميليا سايز عن تطلعها أن تتضمن قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم منتدي للسلطات المحلية لعرض وتبادل الخبرات والرؤى في كيفية مواجهة تحدي المناخ ، وأشارت السكرتير التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية إلي ان جائحة كورونا أكدت الدور الهام والرئيسي للمحليات والمدن في مواجهة تلك الجائحة ، مشيرة الي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المحافظات والمدن والمحليات في تقديم حلول عملية لتحدي المناخ الذي يواجهه العالم .

وأكدت إميليا سايز علي الثقة الكبيرة في قدرة مصر علي تنظيم قمة المناخ المقبلة بأفضل صورة .

ومن جانبه عبر اللواء هشام آمنة عن تقديره للمجهود الكبير والتنظيم الجيد الذي قامت به منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية خلال أعمال القمة العالمية للمدن في دورتها السابعة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي حرص الوزارة علي تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، مشيراً الي اهمية الدور الذي تقوم به المحليات في تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي اطلقتها مصر خلال السنوات الآخيرة والتي كان من شأنها مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وعلي رأسها المنظومة الجديدة للمخلفات وتحويل أتوبيسات النقل العام من العمل بالسولار الي الغاز الطبيعي والكهرباء ، وكذا البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالمحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة أن استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي ٢٠٢٤ ومؤتمر المدن الافريقية ٢٠٢٥ سيكون بمثابة فرصة لدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز دور المحليات في العديد من الملفات الحيوية .