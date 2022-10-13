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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر : أحمد رفعت كان يتمني الانتقال للأهلي واللعب بالزي الأحمر

فرج عامر
فرج عامر

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير  “تويتر".

وكتب فرج عامر: "أحمد رفعت لاعب فيوتشر المحترف بنادي الوحدة الإماراتي حاليا أعلن من خلال وكيل اعمالة انه كان يتمني الانتقال للأهلي حيث ان حلم حياته اللعب بالزي الأحمر".

يذكر أن نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير  “تويتر".

وكتب فرج عامر :"حالة من الاحترام والتقدير والحب للأهلي عربيا وعالميا وتصريحات من عمالقة كرة القدم يقدرون الاهلي ويرون أنه بطل أفريقيا بلا منازع".

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