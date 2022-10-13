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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

صدى البلد

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان، لقاءاتها التعريفية علي محاضرتين لطلاب الفرقة الأولى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور عبدالله جلال العميد الأسبق للكلية الأستاذ بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف، حيث افتتحت بالنشيد الوطني وتلاوه بعض آيات القرآن الكريم.

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ورحب أعضاء هيئة التدريس بالطلاب، وقال الدكتور مصطفي الطوخي أن الطالب بالكلية يعكس مستوي التزامه الأخلاقي في المحافظة علي مُقدرات الكلية فعلي مقدار احترامه للمكان ومتابعة النظام يجد التقدير والإحترام من الكلية وأن مستقبل الطالب يتحقق من بداية دخوله الكلية بالجد والإجتهاد لكي يتفوق ويتخصص في  القسم الذي يحبه.

وخلال اللقاء القي عميد الكلية نبذة عن تاريخ الكلية ومستوي التطور بها والمستوي التعليمي المُتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث أن معظمهم لديهم مخزون علمي مُميز يستفيد منه الطلاب وأن الكلية تقدمت بالإشتراك في مشروع مُميز للسيارات الكهربية مع الجانب الإنجليزي جامعة اكسفورد برووكس، فازت بالإشتراك فيه ويشترك فيه مجموعة من طلاب برنامج  التعليم العادي وطلاب برنامج التعليم التكنولوجي ويُعد المشروع طفره في تاريخ تقدم الكلية وطلابها حيث تعلموا الكثير والكثير من الخبرات والمهارات والكلية فخوره جداً بمستوي الطلاب وتقدمهم ويعتبروا نموذج مُشرف وقدوه للاجيال القادمه، وقدم عميد الكلية فكره عامه عن تخصصات الكلية الخمسه والتخصصات الموجودة في البرامج التكنولوجية.

كما أوضح الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن دور الطالب في الكلية فكما يوجد له حقوق فعلية واجبات لابد أن يلتزم بها لكي يحفظ حقه فعليه الإلتزام بالقواعد والقوانين الخاصة وعَرض علي الطلاب المُميزات الموجودة نتيجة جني ثمار اجتهادهم وتفوقهم في الكلية بوجود العديد من شركات التدريب التي تتقدم بطلب للكلية لتدريب وتعيين الطلاب ثم عرض دور رعاية الشباب والأنشطة الطلابية ونوه إلي أن إشتراك الطلاب في الأنشطة الطلابية بما ينمي مواهبهم من بداية دخولهم الكلية والإشتراك في الرحلات الترفيهية والمسابقات المقامة علي مستوي الجامعة ووجههم إلي دور رعاية الشباب في تبني المواهب الطلابية وتنميتها واشاد بدور اتحاد الطلاب وتنظيمه للقاءات المتعددة.

كما قال الدكتور عبدالله جلال الأستاذ بالكلية أن الطلاب لابد أن يغيروا ثقافة وفكر المدرسة لدخولهم مرحلة جديدة بثقافة جديدة كي يؤثروا في انفسهم والكلية وأوضح أن الطالب لابد أن يعتمد علي نفسه في المذاكرة واستبعاد فكرة الإعتماد علي الغير لكي يكون طالب متفوق يحصل علي الإمتياز ويتعين معيد فالطالب يدخل الكلية لديه مزيج من الأمل والخوف في نفس الوقت فعلية أن يلتزم بالمتطلبات التي تقع علي عاتقة ويكون شخصية مستقلة  لديه طموح لكي يرتقي بنفسه.

جاء ذلك بمتابعة وحضور ياسر السيد أمين الكلية، وهويدا محمود رئيس قسم رعاية الشباب ومها ساري وطلاب الإتحاد، اختتمت اللقاءات بشكر طلاب الإتحاد المنظمين للقاءات وتمنوا عام سعيد مليء بالنجاح والتفوق للجميع.

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