بنوع خارق من التوابل ..أحمي نفسك من تليف الكبد

قد يشير ظهور الأوردة العنكبوتية في خمس مناطق من الجسم إلى تباطؤ تدفق الدم فقد يرتبط مرض الكبد الدهني ارتباطًا وثيقًا بمضاعفات الأوعية الدموية في المراحل المتقدمة.

يصف مرض الكبد الدهني غير الكحولي مجموعة من الحالات التي تتميز بتراكم غير صحي للدهون داخل الكبد وفي المرحلة الأخيرة من الحالة ، قد يؤدي التندب الدائم إلى منع العضو تمامًا من أداء وظائفه الأساسية وقد تكون الأوردة العنكبوتية على الوجه علامة على تندب الكبد

"قد يشك طبيبك في إصابتك به إذا حصلت على نتائج غير طبيعية في اختبارات الكبد التي أجريتها لأسباب أخرى وتعد إحدى العلامات الشائعة على تراكم الدهون داخل الكبد هي الأوردة العنكبوتية ، لأنها تشير إلى أن تدفق الدم أصبح بطيئًا بشكل متزايد.

الكبد

أورام الكبد

قد يؤدي توقيت وطريقة تناول الطعام والاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالدهون يزيد من خطر الإصابة بتليف الكبد و يشير التقرير إلى أن انتشار الأورام الوعائية العنكبوتية في مرضى تليف الكبد يبلغ حوالي 33 بالمائة ويمكن أن يعزى هذا العدد الكبير إلى عدم قدرة الكبد على استقلاب هرمون الاستروجين أثناء تشمع الكبد.



على الجانب الآخريعد من أفضل أنواع التوابل التي يمكن إضافتها لأطباق طعامك للتغلب على مشاكل الكبد هي الكركم فهو من الأطعمة الخارقة و مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات وتعزيز صحة الكبد بشكل أكبر.